Serena: «Brozovic in Arabia Saudita? Ti prepensioni! Non capirei»

Serena è piuttosto contrario all’idea che Brozovic possa andare in Arabia Saudita, come ipotizzato durante Calciomercato – L’Originale (vedi articolo). L’ex attaccante dell’Inter, al programma di Sky Sport, dice no all’opzione.

NON ANDARE – Per Aldo Serena non c’è nemmeno da pensarci: Marcelo Brozovic deve rifiutare l’offerta dall’Arabia Saudita. Ecco perché: «Ti prepensioni. Vuol dire che c’è una perdita di ambizione, per arrivare a quei livelli devi essere ambizioso e lavorare per i traguardi. Uno dei traguardi è anche l’aspetto economico, ma non il primo. Chi a trentuno anni fa scelte di questo tipo io non riesco a comprenderlo e a capirlo, perché possono farlo sicuramente fra qualche anno. Karim Benzema ha già trentacinque anni e lo posso capire, ma chi ha trenta o trentuno no».