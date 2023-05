Serena: «Barella un campione, Dzeko tornato decisivo per l’Inter»

Serena, ospite a Radio Sportiva, ha detto la sua sul centrocampo dell’Inter e su Barella. L’ex attaccante si è poi soffermato sull’importanza di Dzeko nell’economia della squadra.

PUNTO DI FORZA − Aldo Serena ha parlato delle differenti prestazioni dell’Inter tra coppe e campionato. L’ex nerazzurro ha individuato nel centrocampo e in Nicolò Barella il punto di forza dei nerazzurri: «Sono due ottiche diverse. Le undici sconfitte stagionali sono lì che pendono come un macigno. La squadra ha una rosa di altissimo livello e devo dire che in Italia un centrocampo che dispone di quattro giocatori intercambiabili non lo ha nessuno. E credo che questo reparto sia la forza della squadra. Barella è sempre stato un grandissimo. Sei-sette gol all’anno li fa, è sempre presente e ha la capacità e la rapidità di andare al tiro con precisione. Non mi impressiona particolarmente quando protesta e quando spesso lo fa anche con i compagni. Sta cercando di limitare questo aspetto del suo carattere che un po’ lo penalizza. Per il resto è un super campione».

DECISIVO − Serena ha poi detto la sua su Edin Dzeko e sul suo apporto per il gioco dell’Inter: «Devo dire che negli ultimi anni soprattutto con la regola dei cinque cambi, gli attaccanti sono in rotazione continua e non giocano tutti e novanta i minuti. Quindi devono abituarsi a questo. Dzeko nell’ultimo periodo ha ritrovato la freddezza sotto rete che nel 2023 aveva smarrito. Sicuramente il suo apporto è sempre stato valido perché è un giocatore che si concede ai compagni, sulla trequarti cuce sempre il gioco ed è molto altruista. Poi agli attaccanti gli si chiedono sempre i gol e lui nelle ultime partite ne ha fatti tanti e anche di decisivi come quello di ieri».