Serena: «Bagarre Lautaro Martinez-Sanchez complica la vita ad entrambi»

Aldo Serena, in collegamento ai microfoni di Radio Deejay durante la trasmissione Deejay Football club, ha commentato il momento dell’Inter e soprattutto il dualismo tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez

DUALISMO − Serena sul momento degli attaccanti nerazzurri: «Edin Dzeko si fa trovare in area di rigore, è un momento di poca lucidità degli attaccanti nerazzurra. Però la squadra è fisicamente integra, porta tanti palloni nell’area avversaria. E’ lì che l’Inter sta mancando. Questo dualismo Lautaro Martinez-Alexis Sanchez sta complicando la vita ad entrambi, non credo gli faccia bene. Inter e Milan hanno incontrato due squadre molto fisiche. Il Genoa soprattutto tenta a non farti giocare».