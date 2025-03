Serbia-Austria, Arnautovic non comel’andata! Formazione ufficiale

Serbia-Austria atto secondo, gara valida per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Nations League. Ecco la scelta su Marko Arnautovic.

DIVERSO DALL’ANDATA – Marko Arnautovic non sarà titolare nella sfida di questa sera tra Serbia e Austria, valida per il ritorno dei quarti di finale di Nations League. Nella partita disputata a Vienna il 20 marzo, Arnautovic aveva guidato l’attacco della Nazionale austriaca con il solito carisma ed esperienza.

Arnautovic parte dalla panchina contro la Serbia! Sfida Vlahovic

A RIPOSO – In casa nerazzurra, la scelta di far riposare Arnautovic non dispiace. Simone Inzaghi spera di ritrovare il giocatore nelle migliori condizioni per il ritorno in campo della Serie A, quando l’Inter affronterà l’Udinese il 30 marzo. La decisione di Rangnick di non schierarlo titolare potrebbe essere legata a una gestione fisica del giocatore.