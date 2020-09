Serafini: “Skriniar-de Vrij smontati per Kolarov. Inter, hai un problema”

Luca Serafini

Luca Serafini ha sottolineato le possibili mosse dell’Inter per fine mercato. L’eventuale partenza di Skriniar (vedi articolo) non convince il giornalista, così come l’arrivo di Kolarov dalla Roma. Di seguito le sue dichiarazioni ospite di “Sportitalia Mercato”.



ULTIME MOSSE – Luca Serafini tra campo e mercato, a una settimana dalla fine della sessione estiva. Ecco le sue parole: «Il problema delle cessioni c’è da un paio di stagioni per Inter e Juventus. C’è anche per il Milan. È un caso che si trascina per una serie di ragioni: in primis il momento storico che stiamo vivendo. Ho visto che si sta sbloccando la situazione legata ad Andrea Ranocchia (al Genoa anche se non è affatto conclusa, ndr). Non è facile, ma non è un problema di oggi. Con Antonio Conte siamo sempre tutti troppo buoni: è andato bene con l’Italia, ha sempre vinto, ma bisogna farsi alcune domande. Milan Skriniar e Stefan de Vrij era una delle coppie difensive più forti in Europa e la stanno smontando per prendere Aleksandar Kolarov. Ci sta che l’Inter abbia avuto qualche difficoltà di assetto, ma ci sono troppi giocatori fuori ruolo. Il mercato è dettato anche da cambi di orientamento di questo tipo».