Serafini se la prende: «Inter e Milan? La differenza la fanno gli infortuni»

Serafini, tifoso rossonero, è piuttosto scontento per le ultime settimane che hanno portato l’Inter a riprendere e superare il suo Milan (vedi classifica). Da Sportitalia Mercato il giornalista prova a minimizzare il primato nerazzurro rendendolo motivato dagli infortuni altrui.

IL CONFRONTO – Luca Serafini si dimentica dei tanti infortuni avuti dall’Inter e fa un’analisi per lui amara: «La differenza la fa l’integrità della rosa, la differenza grossa in questo ultimo blocco dopo la sosta la fa questo. Milan e Napoli sono decimate, evidentemente c’è anche un problema strutturale o qualcosa di meglio all’Inter per i campi. Non so esattamente cosa sia, poi certamente il fato perché le stagioni ultime di Edin Dzeko sono state tormentate a livello di infortuni e quest’anno nulla. Mentre Olivier Giroud, che non aveva avuto un raffreddore in due anni, ora è sempre fuori. L’Inter è bravissima con le piccole, perché le sbrana: Venezia, Genoa, Cagliari. Negli scontri diretti le cose sono state differenti, ha giocato alla pari e pareggiato con Milan, Juventus e Atalanta perdendo col Real Madrid. All’Inter stanno tutti bene, io auguro salute eterna».