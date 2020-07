Serafini: “Scudetto Juventus, Inter faccia mea culpa! Le scelte in difesa…”

Condividi questo articolo

Serafini – giornalista di “Milan TV” -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, ribadisce che i demeriti dell’Inter si equivalgono con i meriti della Juventus per l’ennesimo scudetto. Tiratina d’orecchie a Conte per le scelte tattiche in difesa

ANNO BUONO (SPRECATO) – Divide meriti e colpe Luca Serafini, che punta il dito in particolare con due antagoniste bianconere: «Soprattutto Inter e Lazio devono fare mea culpa perché questo era un anno buono per stare addosso alla Juventus dopo tutto quello che è successo in estate. Era acchiappabile ma le inseguitrici hanno giocato al “Ciapanò”, come si dice a Milano. Ci sono meriti indiscutibili per la Juventus, perché vincere nove scudetti consecutivi non è facile, ma anche tanti tanti demeriti altrui. E il Napoli negli ultimi anni ha pensato più agli allenatori che ai giocatori. L’Inter con Stefan de Vrij e Milan Skriniar aveva due dei centrali più forti del campionato. E poi ci troviamo qui a metterli in discussione per via della ferma scelta di Antonio Conte sulla difesa a tre. Questo mi ha stupito». Serafini sottolinea l’occasione sprecata dalle altre nella stagione più complicata per la Juventus, in particolare dall’Inter di Conte.