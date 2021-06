Lazzari e Bellerin, in questi ultimi giorni, vengono continuamente accostati all’Inter come possibili sostituti di Hakimi, sempre più vicino al PSG. Intervenuto a “Sportitalia Mercato”, il giornalista Serafini ha espresso in maniera piuttosto netta la sua preferenza sull’eventuale sostituto dell’esterno marocchino.

NESSUN DUBBIO – Achraf Hakimi è virtualmente un giocatore del Paris Saint-Germain, tutti gli ultimi aggiornamenti convergono in questa direzione. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci la fumata bianca definitiva. Cominciano quindi a fioccare i nomi dei possibili sostituti. Nelle ultime ore è spuntata la candidatura di Nahuel Molina dell’Udinese (vedi articolo). Ma i due nomi più gettonati rimangono quelli di Manuel Lazzari e Hector Bellerin. Sull’esterno della Lazio bisogna attendere le valutazioni di Maurizio Sarri e la decisione finale di Claudio Lotito, ma rimane il nome con cui si andrebbe più sul sicuro (vedi approfondimento). Lo spagnolo invece sarebbe una scommessa affascinante (vedi approfondimento). Dagli studi di Sportitalia, Luca Serafini è intervenuto sull’argomento e non ha lasciato dubbi su chi sceglierebbe tra i due: «Non sono un grande tifoso dell’Arsenal, ma se devo scegliere Lazzari e Bellerin scelgo sempre Lazzari, tutta la vita. Senza neanche pensarci un secondo». La sua scelta ricadrebbe sull’esterno italiano già allenato a Roma da Simone Inzaghi. Vedremo invece quale sarà la scelta dell’Inter, che per il momento non ha nessuna fretta.