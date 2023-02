Serafini: «Milan, primo tempo sconcertante con l’Inter! Tatarusanu…»

Luca Serafini, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, analizza il derby vinto dall’Inter sul Milan. Il giornalista è critico sulla prestazione dei rossoneri

SCONCERTANTE – Luca Serafini parla a proposito dell’ultima sfida fra Inter e Milan: «Condivido una frase di Pioli, non è mai una questione di modulo ma di atteggiamento. Tutti indicavano al tecnico la necessità di dare una sistemata ad una squadra che faceva imbarcava da tutte le parti. Ma l’interpretazione nel primo tempo del Derby è stata sconcertante per l’atteggiamento. Puoi fare tutti i moduli che vuoi ma se non fai due passaggi di fila il problema è grosso. Il secondo tempo con l’ingresso del trequartista si è fatto qualcosa, pochino ma più decoroso. Un’aggiustata andava data, ma non è questione di modulo. E vero che hai preso un gol da calcio piazzato, ma è vero che ci sono state molte altre occasioni e che il migliore in campo è stato Tatarusanu».