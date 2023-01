Serafini: «Al Milan hanno appeso nello spogliatoio le frasi dell’Inter!»

In casa Milan non hanno certo accolto con il sorriso le frasi dei giocatori dell’Inter dopo la Supercoppa, in particolare dell’ex Calhanoglu (vedi articolo). Serafini, intervenuto sul canale YouTube di Pellegatti, segnala come qualcuno le abbia appese nello spogliatoio.

NON GLI PASSA – Le dichiarazioni di Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu, in particolare, hanno mandato su tutte le furie il Milan, che pure quando aveva vinto il campionato non si era certo fatto scrupoli nel denigrare l’Inter e il turco. Sulle parole dopo la Supercoppa Italiana il giornalista Luca Serafini annuncia: «Le frasi? Credo che, conoscendo come vanno le cose a Milanello, Zlatan Ibrahimovic se non lo stesso Stefano Pioli le abbiano già appese al muro. Ho anche delle informazioni in tal senso: negli spogliatoi del Milan qualcuno si è premurato, credo proprio Ibrahimovic, ad appendere quelle frasi “li abbiamo mangiati”, “non vedevamo l’ora”, “volevamo dimostrare di essere più forti e l’abbiamo dimostrato”. Siccome fra due settimane c’è ancora il derby bene appiccicare tutto questo lì».