Serafini: «Milan, bilancio deprimente nel 2023 contro l’Inter»

Inter-Milan si giocherà tra pochi giorni ormai, la tensione sale sempre di più. Luca Serafini ne ha parlato in compagnia di Tutti Convocati.

DERBY – Serafini parla della stracittadina milanese: «Il dazio per la sosta delle nazionali è sempre pesante per tutti i grandi club, per il Milan anche di più. Kalulu è successo a Milanello, quindi è normale. I calendari sono folli. È più pesante per il Milan questo derby perché il bilancio contro l‘Inter è deprimente. Avevo preso in questa settimana con grande stupore il fatto che sia la prima volta che si gioca il derby con le due squadre prime in classifica a punteggio pieno. Simone Inzaghi e Stefano Pioli stanno facendo bene, per i rossoneri dopo il calendario è complesso e più difficile»