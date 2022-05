Serafini: «Lukaku-Inter più originale di Dybala. Scenario particolare»

Lukaku di nuovo all’Inter è l’opzione di mercato che potrebbe concretizzarsi in maniera clamorosa, anche se servono diversi incastri. Il giornalista Serafini, ospite di Sportitalia Mercato, paragona questa voce alla questione Dybala.

UNO O L’ALTRO? – Luca Serafini valuta i due nomi segnalati per l’attacco: «L’operazione Romelu Lukaku mi sembra più originale di quella di Paulo Dybala. La situazione economico-finanziaria dell’Inter mi sembra particolare, deve sempre agire su prestiti o cose simili. Il ritorno di Lukaku? Non so, le sue sortite della scorsa estate mi sono sembrate molto indicative di una certa sofferenza. Giuseppe Marotta ha idee, se i conti tornano fa bene a inseguire questi acquisti. Lo scenario che si è creato con Lukaku al Chelsea è particolare. È vero che è cambiata la proprietà, però lui è inviso all’ambiente: anche i compagni hanno mal digerito e sopportato i suoi capricci quest’anno, l’allenatore soprattutto. Finanziariamente è complicata, però quando sono in due a volere una cosa e la terza è il Chelsea una soluzione bisogna trovarla. Poi Marotta dovrebbe riprenderlo tagliando l’ingaggio».