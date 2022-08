Serafini: «Lukaku all’Inter ha due problemi! Chelsea? Tomori e Abraham…»

Luca Serafini, ospite negli studi di Sportitalia, si è espresso su Lukaku, il quale sta avendo alcune difficoltà nell’imporsi nuovamente all’Inter. Poi spezza una lancia a suo favore in merito all’avventura deludente al Chelsea

DUE PROBLEMI − Serafini dice la sua su Lukaku e le sue prime difficoltà all’Inter: «Romelu Lukaku ha due problemi: in primis la stazza fisica e secondo l’Inter di ora è molto diversa da quella di Conte. Quella di Conte buttava palla al belga, questa è una squadra di manovra. Però quando Lukaku rientra in forma, ritornerà importante. Al Chelsea ha avuto varie difficoltà anche se in Inghilterra può capitare a diversi giocatori. Tipo i vari Tomori o Abraham non giocavano».