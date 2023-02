Serafini: «Inzaghi ripetitivo, ma il problema principale dell’Inter è la società»

Inzaghi e l’Inter non sta attraversando un ottimo periodo. Squadra ripiombata nelle critiche dopo il KO di Bologna. Serafini discute del problema dei nerazzurri

SOCIETÀ − Luca Serafini, ospite negli studi di Sportitalia, ha commentato così il momento dell’Inter: «Inzaghi è monotematico e ripetitivo, ma ogni tanto bisogna parlare dei problemi strutturali. Parliamo del mercato, che hai in casa la questione Skriniar da nove mesi, che de Vrij non gioca più, che se non hai Dumfries gioca Darmian, che Correa è stato un acquisto che non serve, che Lukaku è un flop. Il problema principale è la società. Il problema è di mentalità, non finanziario».