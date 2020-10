Serafini: “Inter regina del mercato perché segue Conte. Ma Vidal? L’inizio…”

Luca Serafini

Serafini – giornalista di “Milan TV” -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, dà un giudizio sulle operazioni concluse dall’Inter per Conte nell’ultima finestra di mercato. Il punto interrogativo riguarda Vidal

TECNICO SUPPORTATO – Così come Luca Castellazzi (vedi dichiarazioni), anche Luca Serafini promuove il mercato nerazzurro: «L’Inter ha preso giocatori già formati e pronti, anche avanti con l’età, per cui ha dovuto pagare anche poco di cartellino e più di ingaggio. Ma è ciò che voleva Antonio Conte. Achraf Hakimi è un giocatore formidabile. Fatto e pronto! Sicuramente uno che cambia le carte in tavola. Arturo Vidal è punto di domanda, bisogna vedere come si comporta, non come gioca. Vidal è un grandissimo giocatore, ma per quello che fa fuori… Già quello che ha fatto a Roma non mi è piaciuto. L’Inter è la regina del mercato per il semplice fatto che ha accontentato Conte. Gli hanno preso pure Aleksandar Kolarov, per cui sbavava, anche se da centrale difensivo non capisco perché. Se spendi così tanto per un allenatore e il suo staff, poi lo devi supportare con il mercato. Nel primo anno l’Inter non l’ha fatto, adesso sì nonostante l’auto-finanziamento. Adesso tocca a Conte schierare la sua squadra. Stefano Sensi, Nicolò Barella e Sandro Tonali in prospettiva formano un centrocampo straordinario per la Nazionale Italiana». Questo il giudizio di Serafini, che vede l’Inter ormai pronta per vincere qualcosa.