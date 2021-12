Serafini: «Inter, Milan e Napoli? Gli infortuni stanno facendo la differenza»

Luca Serafini, intervenuto in collegamento su Sky Sport 24, non ha dubbi su quale fattore stia influenzando il prosieguo del campionato. Differenza negli infortuni tra Inter, Milan e Napoli

FATTORE − Per Serafini, gli infortuni stanno facendo la differenza in campionato: «Gli infortuni fanno la differenza, bisogna capire dove inizia la fortuna e la sfortuna. O se è un problema di cambi, di rosa o di incontri ravvicinati. Napoli e Milan così non possono competere con l’Inter che ha un vantaggio naturale. Il problema è che giocano sempre gli stessi, nel Napoli l’asse centrale è stata assente nelle ultime partite. Questo fa la differenza anche se le squadre sono racchiuse in pochi punti».