Serafini: “Inter, manca uno che trascini! Queste le responsabilità di Conte”

Per Serafini l’Inter pecca in carisma e leadership. Il giornalista, ospite di “Sportitalia Mercato”, nella sua analisi non ha escluso dalle critiche nemmeno Conte, nonostante ritenga che certi giocatori non siano all’altezza.

CHI GUIDA? – Luca Serafini centra il punto: «Io dico semplicemente questo. Tutti, quando ci sono situazioni come queste dove ripeti dei risultati deludenti, hanno una percentuale di responsabilità. Quello che continua a mancare all’Inter sono i leader in campo: non c’è qualcuno che guida la squadra. Le responsabilità di Antonio Conte sono queste: tu non soltanto non hai dei leader, ma poi scarichi le colpe solo sui giocatori. Mi ricordo a Dortmund quando parlò di Nicolò Barella e Stefano Sensi come gente che giocava a Cagliari e Sassuolo, non mi sembrano dichiarazioni da leader. Le sue colpe sono alzare l’asticella coi risultati degli ultimi anni».