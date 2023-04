Serafini: «Inter, idea confusa. Perché Inzaghi non cambia mai?»

Una delle principali critiche a Inzaghi è l’assoluta incapacità di trovare un piano B per l’Inter. Serafini, ospite a Sky Sunday Morning, critica l’allenatore ma anche l’inspiegabile serie di vuoti dei suoi.

CROLLO SENZA MOTIVO – Luca Serafini mette dubbi su Simone Inzaghi e la sua gestione: «L’idea che mi sono fatto è quella che hanno un po’ tutti, cioè un’idea confusa dell’Inter. Tu fai lezioni di calcio al Barcellona, non sbagli mai la partita che conta in finale di Coppa Italia, in Supercoppa Italiana, col Napoli nel derby e poi perdi dieci volte su ventotto in campionato. Non si riesce bene a capire quale sia il malessere: certo, il problema è il gol e non si capisce il perché. C’è il vuoto di Romelu Lukaku dall’inizio della stagione, l’intermittenza di Lautaro Martinez e lo scarso apporto anche di Joaquin Correa. C’è sempre il solito Edin Dzeko, poverino, che ogni tanto porta la croce però è un problema di squadra. Non capisco una cosa di Inzaghi: perché ogni tanto non cambia qualcosa?»