Serafini: «L’Inter ha la struttura per fare imprese, la Juventus no»

Serafini, ospite di Sportitalia, giudica quanto avvenuto nella giornata di Serie A appena trascorsa (vedi articolo). Il giornalista, in visto dei prossimi impegni di Champions League, ha fatto un confronto tra Inter e Juventus.

STRUTTURA – Luca Serafini, ospite a Sportitalia, ha parlato di Inter. Il giornalista ha fatto un confronto tra i nerazzurri e la Juventus, in vista degli impegni di Champions League: «La Juventus in Champions League è chiamata a un’impresa. Deve vincere entrambe le partite, non è impossibile ma quasi. L’Inter quest’anno è tornata proprio grazie a due match importanti. I 180 minuti con il Barcellona, considerando anche le assenze, sono stati un’impresa. Come lo è stato l’anno scorso ad Anfield, dove hanno battuto il Liverpool. I nerazzurri hanno la struttura per fare imprese, la Juventus invece secondo me no». Questo il commento del giornalista in vista anche della gara contro il Viktoria Plzen di mercoledì.