Serafini: “L’Inter ha una grande forza. Conte lima differenze, attaccanti…”

L’Inter si sta preparando al ritorno in campo, che per la squadra di Conte avverrà sabato sera a Napoli per le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Il giornalista Luca Serafini, ospite di “Sportitalia Mercato”, si è espresso sulle strategie nerazzurre.

GAP DA RIDURRE – Luca Serafini vede una squadra pronta per competere con la Serie A. Questa la sua analisi: «L’Inter ha da fare perché Antonio Conte ha da fare, ossia deve cercare di limare il più possibile la differenza con la Juventus. L’Inter ha tanti soldi che avrà da Mauro Icardi e da Ivan Perisic, avrà il ritorno di Radja Nainggolan e quindi, sicuramente, è un prospetto fra i più affascinanti in questo momento come rivale della Juventus. Soprattutto l’Inter ha una grande forza: che Conte compatta tutti. Rispetto ai suoi obiettivi e alle sue strategie devono seguire tutti lui. È l’unico allenatore al mondo che costringe la società a fare quello che vuole. Qualcuno l’ha fatto, la Juventus per qualche anno e il Chelsea per un anno, adesso è in un club che pende dalle sue labbra. Già dai risultati di quest’anno, anche se un po’ di gap c’è, i risultati si vedono. Solo con la cessione di Lautaro Martinez gli attaccanti dovrebbero essere due, confermando Alexis Sanchez. Questo perché poi c’è una stagione importantissima in futuro dopo una tribolata».