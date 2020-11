Serafini: “Inter gioca male? Mica la infastidisce Sconcerti! Conte, stampa…”

Condividi questo articolo

Luca Serafini

Serafini rigetta la tesi di Conte secondo cui l’Inter abbia la stampa contro. Il giornalista, ospite di “Sportitalia Mercato”, segnala come anche buona parte della tifoseria non sia così contenta della gestione del tecnico.

VALUTAZIONE IDENTICA – Luca Serafini rispedisce al mittente le parole di Antonio Conte sulla stampa di ieri in conferenza (vedi articolo): «Fra i tifosi dell’Inter imperversa l’hashtag #ConteOut, non è che abbiamo un problema di giornalisti. Conte forse non sa una cosa, che a Milano non c’è una stampa tifosa. C’è a Roma in parte, c’è a Napoli sicuramente, a Torino e Genova non ne parliamo nemmeno. A Milano se non fai quello che devi fare ti ammazzano, e questo è un fattore che si ripete. Ma, se tu non prendi atto di questo, devi prendere atto dei tifosi. C’è questo imperversare di hashtag #ConteOut: ci sarà un motivo. Non credo che sia stato Mario Sconcerti sul Corriere a infastidire o a far pareggiare o a far giocare male l’Inter, dico il primo nome che mi viene in mente».