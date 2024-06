Serafini: «Inter, filo elettrico dell’italianità. Nei derby sportellate»

Luca Serafini torna sullo scontro tra Inter e Milan per sottolineare un aspetto importante dei giocatori dell’Italia. Questo è il suo intervento su Tutti Convocati.

CLUB – Gli ultimi 6 derby sono rimasti nella testa dei tifosi del Milan, anche di Luca Serafini. I rossoneri non ne vincono più uno, l’Inter ha dominato in tutto e per tutto facendo registrare tra l’altro un 5-1 nella scorsa stagione. Lo stesso opinionista dice questo in riferimento alla squadra nerazzurra e alle differenze con gli avversari: «Tra le tante cose che l’Inter ha in più del Milan, si vede soprattutto nei derby, c’è il filo elettrico dell’italianità. Cominciano i derby, già dopo 20 secondi l’Inter comincia a prendere a sportellate il Milan».

Inter e Milan, le differenze anche con l’Italia per Serafini

NAZIONALE – Ci sono ben cinque giocatori dell’Inter convocati nella squadra di Luciano Spalletti. L’Italia ha goduto di loro nella prima partita degli Europei, Luca Serafini lo ricorda dicendo però anche altro: «Nella Nazionale nella partita con l’Albania i giocatori dell’Inter hannno scatenato questa elettricità: Frattesi, Barella in particolare, Dimarco, Bastoni. Infatti hanno segnato i due gol. Con la Spagna questo filo è venuto meno, si è interrotto. Il blackout ce l’hanno avuto loro 4. In realtà l’Italia non è mai riuscita a uscire e non ha mai fatto due passaggi. Frattesi nel primo tempo era ampiamente in difficoltà»