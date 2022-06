Serafini: «Inter attiva? Sì, ma contratti firmati pochi! Problemi di bilancio»

L’Inter è molto attiva sul mercato dove sta cercando di definire il ritorno di Lukaku e il possibile innesto di Dybala (QUI le ultime sul belga). Luca Serafini, giornalista molto vicino al Milan, è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, sulle frequenze di Radio 24, sottolineando che in casa nerazzurra non ci siano contratti firmati

NIENTE FIRME – L’Inter si muove sul mercato in entrata con nomi del calibro di Romelu Lukaku, Paulo Dybala e Gleison Bremer su tutti. Luca Serafini, giornalista molto vicino alle vicende del Milan, sottolinea come l’attivismo dei nerazzurri sia ancora poco concreto: «Se l’attivismo dell’Inter sul mercato potrebbe creare qualche fastidio al Milan? Sai però l’attivismo è un po’ da tutte le parti, anche alla Juventus però di contratti firmati mi pare ce ne siano pochini da tutte le parti francamente. Ognuno ha i suoi tempi e i suoi problemi, l’Inter ha problemi di bilancio mentre la Juventus di rifondazione della rosa. Non mi farei problemi al 19 giugno, c’è tempo».