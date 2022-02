Serafini: «Il Liverpool qualche passo falso lo fa. Inter? Sulla rosa parliamone»

Serafini, da tifoso milanista, si augura che l’Inter in campionato possa perdere ancora terreno e ‘gufa’ qualche infortunio. Da Sportitalia Mercato il giornalista, esperto di calcio inglese, parla anche del Liverpool.

LA ROSA – Luca Serafini dimentica gli infortuni dell’Inter: «Molti tifosi del Milan e del Napoli gufano l’Inter, che gode di ottima salute. Nel derby, che ha dominato nel primo tempo e controllato all’inizio del secondo, ci sono tre cambi dell’Inter con la rosa al completo e tre del Milan che ha quattro titolari fuori. Il derby si capovolge e lo vince il Milan: è qui che mi fermo un attimo. Allora a me viene in mente, senza augurare il male a nessuno, se fai due-tre partite senza Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, come hanno fatto Napoli e Milan, sulla rosa possiamo parlarne. Per me il Napoli come rosa è spettacolare come costruzione. Con l’assenza delle coppe europee può venire fuori una differenza fra una e l’altra, perché è un dispendio di energie mentali».

L’AVVERSARIO – Serafini valuta il Liverpool, avversario dell’Inter mercoledì: «Loro sono stati molto ondivaghi in campionato, dalla fine di quel girone dei record hanno avuto assenze e defezioni per infortuni e Coppa d’Africa. Qualche passo falso lo fanno, se sono il Liverpool del girone di Champions League o al meglio delle sue potenzialità c’è poco da fare. Ma ha accusato in questi due mesi dei passi falsi, tanto che è staccatissimo in campionato, e ha dei blackout. Devi sperare che non sia nella sua serata migliore e fare la partita della vita, il problema è che qui siamo sui 180’».