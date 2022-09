Serafini: «Errori Skriniar? Pensate li facesse Acerbi! Inzaghi, due difficoltà»

Serafini fa un paragone fra Skriniar e Acerbi, segnalando come se l’ultimo arrivato avesse commesso gli errori dello slovacco nel derby sarebbe stato molto più criticato. Da Sportitalia Mercato se la prende anche con Inzaghi per le scelte discutibili in questo inizio di stagione all’Inter.

ERRORI RIPETUTI – Luca Serafini, prima delle critiche, fa un’annotazione in vista di mercoledì: «Il Bayern Monaco non è primo in classifica. Siamo in pieno rodaggio, io vedo un po’ di responsabilità di Simone Inzaghi prima dei singoli e del mercato. Mi dispiace, perché ho stima e ha idee di gioco, però lo vedo in difficoltà nelle scelte e nei cambi. La scelta di Joaquin Correa e Lautaro Martinez aveva un senso, perché giocavi forse coi centrali più veloci del campionato, facendo entrare Edin Dzeko quando gli altri erano più stanchi. Ma Robin Gosens, Raoul Bellanova e Kristjan Asllani non si vedono. L’anno scorso nell’Inter giocava Ivan Perisic, che era uno che attaccava e difendeva. Sandro Tonali ha distrutto Nicolò Barella, la contromisura per sessantacinque minuti Inzaghi non l’ha trovata. Poi, togliendolo, ha trovato quei dieci minuti di foga perché Tonali tornato nei ranghi non faceva più la differenza. Inzaghi mi sembra in discussione: la formazione con la Lazio non l’ha capita. Ci sono delle cose da sistemare e delle responsabilità individuali forti: se gli errori di sabato li avesse fatti Francesco Acerbi e non Skriniar…»