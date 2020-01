Serafini: “Eriksen cambia tutto, contento per l’Inter! Così ora pure il Milan…”

Serafini – giornalista di “Milan TV” -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, accoglie di buon grado il probabile arrivo di Eriksen all’Inter, paradossalmente anche in ottica rossonera

COLPO PER RINASCERE – La notizia delle ultime ore è l’imminente arrivo di Christian Eriksen all’Inter (vedi aggiornamento), che Luca Serafini accoglie a modo suo: «Sono contento per questi acquisti, potrebbe essere uno stimolo anche per il Milan. Così una delle due milanesi inizia a prendere giocatori che non siano mezze figure. Victor Moses e Ashley Young sono profili di una squadra che vuole vincere subito, non migliorano la rosa. Scudetto? Antonio Conte ci crede, si butta a capofitto e la società lo segue. Eriksen cambia le carte, eccome. L’Inter ha bisogno di questo profilo per il suo centrocampo». Questo il pensiero di Serafini sul possibile approdo del centrocampista danese nella Milano nerazzurra.