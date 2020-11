Serafini: “Eriksen un big? Gli ultimi due anni solo a chiacchiere! All’Inter…”

Condividi questo articolo

Luca Serafini

Serafini non ritiene che Eriksen stia facendo qualcosa di particolare per conquistarsi un posto da titolare all’Inter. Il giornalista, ospite di “Aspettando il weekend”, definisce il danese poco attivo già dai tempi del Tottenham. Ecco la sua analisi.

GIOCATORE SPENTO E NON DA ORA – Luca Serafini parla del valore della rosa di Antonio Conte, incluso Christian Eriksen: «L’Inter è una squadra costruita per vincere subito, perché ha subodorato un calo della Juventus dopo nove anni. Al di là di Romelu Lukaku mi sembrano un po’ contratti. Meriterebbero di più, perché hanno perso punti nel derby, col Borussia Monchengladbach e a Madrid dove meritavano, però qualcosa c’è. Eriksen un big? Negli ultimi due anni, fra il Tottenham e l’Inter, l’ha fatto solo a chiacchiere. Le opportunità le ha avute, soprattutto in quest’anno all’Inter, ma non le ha mostrate».