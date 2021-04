Serafini: «Conte ha chiuso a campana l’Inter. Ha smesso coi piagnistei»

Serafini, ospite di “Monday Night” su Sportitalia, vede un cambiamento da parte di Conte nel corso della stagione. A suo avviso il tecnico avrebbe aiutato l’Inter a ottenere i risultati in corso, modificando il suo atteggiamento iniziale.

PERCORSO NETTO – Luca Serafini, da tifoso del Milan, va “contro” quello che potrebbe fare l’Inter: «Scudetto? Antonio Conte non fa un’impresa pazzesca. Sarà costato, a maggio di quest’anno, quarantotto milioni e l’Inter ne prenderà cinquanta per andare in Champions League. Abbiamo due eliminazioni in Champions League a dicembre, il punto di distacco dalla Juventus nell’anno scorso lo lasciamo perdere. Ha un grande merito: lo scudetto. A un certo punto ha smesso di fare i piagnistei e la guerra, quando la società è andata in difficoltà ha chiuso a campana la squadra. Volevo chiarire una cosa: le imprese le fanno altri».