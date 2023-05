Serafini: «Un buco realizzativo con l’Inter. Milan sempre sfavorito»

Luca Serafini espone su Sportitalia il problema principale del Milan per la partita contro l’Inter, ma non è d’accordo con chi definisce i rossoneri come sfavoriti.

SVANTAGGIO – Luca Serafini cita un problema per il Milan: «Mi sembrerebbe una follia far giocare Leao che sollecita la muscolatura per come gioca. Un problema c’è, farlo giocare dopo quattro giorni non avrebbe senso. Il Milan è sempre sfavorito, alla partenza del campionato poi arriva seconda, poi vince il campionato con favorita l’Inter poi il Tottenham. Il Milan arriva sempre, è abituato a fare a meno di giocatori importanti. Nel girone d’andata era l’unica a tenere il passo del Napoli senza tutta la fascia destra e Maignan. In questo momento i gol non arrivano senza Leao e Giroud. Questo è il buco in vista del match con l’Inter. Non è un vantaggio l’assenza di Leao».