Serafini: “Biscotto? A Conte va detto che non li fanno i giornalisti! L’Inter…”

Luca Serafini

Conte, ieri in conferenza stampa, ha rigettato l’idea di un biscotto fra Real Madrid-Borussia Monchengladbach, avvertendo la stampa di non proseguire su questa ipotesi (vedi articolo). Luca Serafini, nel corso di “Sportitalia Mercato”, segnala invece come un minimo di rischio per l’Inter ci sia, visto che certe cose sono successe eccome.

EVENTUALITÀ REALE – Real Madrid e Borussia Monchengladbach che pareggiano in maniera più o meno concordata? Per Luca Serafini la colpa non sarebbe certo della stampa: «Ad Antonio Conte bisogna dire che i biscotti gli hanno fatti allenatori e giocatori, non i giornalisti. Se se ne parla è perché c’è un’epopea, i biscotti li hanno fatti gli allenatori, i giocatori e i dirigenti. Qualificazione per l’Inter? Sì, passa».