Serafini: “All’Inter si sono inventati il Triplete, ora con Conte il Nientete”

Serafini – giornalista di “Milan TV” -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, critica la prima stagione nerazzurra di Conte. Il pareggio casalingo dell’Inter contro il Sassuolo dà il via libera a dure osservazioni

TRIS DI NIENTE – L’analisi di Luca Serafini dopo il 3-3 di San Siro è così critica da non lasciare molti margini di positività: «Non ho mai considerato i nerazzurri in lotta per lo scudetto. La formazione iniziale dell’Inter è stata sconcertante. Ho provato a giustificare le scelte da giornalista-tifoso, ma non può farle Antonio Conte certe valutazioni pre-partita. Sicuramente l’Inter ha pagato errori individuali enormi e in difesa ha sofferto tantissimo, ma il Sassuolo poteva fare altri due gol nei primi 20′. Poi ci sono stati i cambi, in cui Conte non è mai stato eccelso. Il primo cambio, Stefan de Vrij per Andrea Ranocchia, è sconcertante se non motivato da problemi fisici. Dopo essersi inventati il Triplete, che non esisteva in Italia, ora con Conte si inventano il “Nientete” (ride, ndr)». Chiude con questa frecciatina a mo’ di battuta Serafini, non particolarmente convinto dal nuovo corso nerazzurro firmato Conte. E comunque il Triplete del 2010 non è un’invenzione, ma sicuramente è difficile da replicare…