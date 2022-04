Sepe: «In pochissimi hanno messo in difficoltà la Salernitana, fra cui l’Inter»

Nel 2022, secondo Sepe, solo l’Inter e poche altre squadre hanno messo in difficoltà la Salernitana, che prova un’incredibile rimonta salvezza. A pochi minuti dalla partita con la Fiorentina, che prenderà il via alle 12.30, il portiere dei campani lo ha segnalato intervistato da Sky Sport.

IL RILANCIO – Luigi Sepe è fiducioso in vista di Salernitana-Fiorentina e della corsa salvezza: «Bisogna stare tranquilli. Sappiamo che è una partita importante, dobbiamo affrontarla come abbiamo fatto in tutte le altre traendo le somme alla fine. Cosa abbiamo in più rispetto alle altre? Nulla, perché da quando sono arrivato i risultati sono stati pochi. Però squadre che ci hanno messo in difficoltà sono state pochissime: a parte l’Inter, la Roma negli ultimi dieci minuti e la Juventus non ho visto squadre che ci hanno messo in difficoltà. Fortunatamente in quest’ultimo periodo ci sta girando un po’ meglio, vedi Udine dove abbiamo fatto gol al 93′: questo ti dà uno scatto morale e una voglia di andare in campo e vincere le partite».