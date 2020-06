Sensi vola in Germania per tornare al top:...

Sensi vola in Germania per tornare al top: obiettivo Europa League – CdS

Gli infortuni continuano a tormentare Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter è alle prese con un problema al bicipite femorale destro, e ha deciso di eseguire controlli specializzati (lo riporta il “Corriere dello Sport”). L’obiettivo è quello di concludere alla grande la stagione, soprattutto in Europa League, così da arrivare al 100% per il 2020/21.

GERMANIA – Nei giorni scorsi Stefano Sensi è volato in Germania. Nessuna indiscrezione di mercato, ma solo una visita approfondita con lo specialista Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt (responsabile dello staff medico del Bayern Monaco fino al 1° luglio). Il centrocampista dell’Inter era già stato da lui lo scorso autunno, e ha scelto di tornare per trovare una soluzione ai continui infortuni. La stagione di Sensi in nerazzurro era iniziata alla grande: 3 gol e 2 assist in 9 partite, con il bonus di una partita sontuosa giocata al Camp Nou. Poi, il 6 ottobre contro la Juventus, patisce un infortunio che obbliga Antonio Conte al cambio già nel primo tempo. Una scelta preventiva volta a preservare l’elettrico talento del centrocampo dell’Inter, il regista aggiunto a Brozovic. E invece la situazione si aggrava da subito, con Sensi fuori per due mesi. Da inizio ottobre ad oggi, appena 382 minuti di gioco per l’ex Sassuolo.

FUTURO – Sensi vuole dare una svolta a questa stagione, mettendo fine ai problemi fisici che ne stanno compromettendo il primo anno in nerazzurro. Sebbene il suo riscatto non sia in dubbio, l’Inter vuole ugualmente recuperare il suo regista offensivo, backup ideale per Christian Eriksen. L’obiettivo di Sensi è quello di tornare per la fine del campionato e poi dedicarsi all’Europa League. Con la vetrina europea vuole tornare al 100% in vista della stagione 2020/21, che oltretutto porterà agli Europei.