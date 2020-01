Sensi vero colpo estivo dell’Inter, sul podio dei migliori in Serie A – CdS

Alfredo Pedullà sul “Corriere dello Sport” fa il suo podio degli acquisti estivi. Ci rientra Sensi, il miglior investimento dell’Inter.

SUL PODIO DEI MIGLIORI – Il mercato estivo dell’Inter ha visto colpi di spessore. Inutile parlare di Lukaku ora, sarebbe come scoprire un fenomeno che tutti sapevano fosse tale. Barella dimostrerà di essere quel centrocampista qualità e quantità da top club. Ma l’investimento davvero riuscito è quello che chiama in causa Sensi. La crescita esponenziale avuta con Conte, non semplicemente un play ma un tuttocampista quasi “box to box”, da aumentarne a dismisura la spessore. Insieme a Demiral e Amrabat va sul podio dei migliori investimenti estivi per soldi spesi e rendimento.