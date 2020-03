Sensi vede la fine del tunnel, sarÃ  prezioso nel finale di stagione – TS

Sensi vede la fine del tunnel, sarà prezioso nel finale di stagione – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” scrive che Sensi sta per tornare a disposizione di Conte. Il centrocampista sarebbe una risorsa importante nel finale di stagione.

RIENTRO IN VISTA – Ancora una settimana, al massimo dieci giorni, poi l’Inter dovrebbe finalmente riabbracciare Sensi, sperando di non doverlo più salutare fino al termine della stagione. Dal quel 6 ottobre, infatti, Sensi è tornato in campo solamente otto volte, ma non si è più rivisto quel giocatore che aveva incantato tutti, convincendo anche Mancini a schierarlo due volte a settembre contro Armenia (21 minuti finali) e Finlandia (titolare).

TORNA PER RESTARE – Sensi in questi giorni si sta allenando a parte, svolgendo un lavoro differenziato. Il suo rientro in gruppo dovrebbe avvenire nella seconda metà della prossima settimana, magari dopo la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Getafe o al più tardi, dopo l’impegno di campionato del weekend del 14-15 marzo. Manca poco, anche se l’obiettivo di tutti – Sensi, staff medico e atletico – è che il giocatore, una volta rientrato, non si fermi più.

STIMOLO AZZURRO – L’Inter, con i vari recuperi, avrà un calendario fitto di impegni fra aprile e maggio e avere di nuovo Sensi a disposizione permetterà a Conte di ampliare le rotazioni a centrocampo, il reparto che più di altri ha sofferto negli ultimi tre mesi. Sensi stesso, poi, vuole finire bene questa stagione per non perdere il treno Europei. Al momento fa parte del gruppo dei 23 di Mancini, ma è chiaro che se il suo rientro si attardasse ulteriormente e il rendimento non tornasse quello di inizio anno, il gioc tore – arrivato in prestito oneroso di 3 milioni (il cartellino del giovane Sala) con diritto di riscatto, che l’Inter eserciterà, fissato a 25 -, rischierebbe la chiamata in azzurro. Ma questo oggi non un pensiero, l’Inter ha voglia di ritrovare presto il miglior Sensi per tirare la volata finale.