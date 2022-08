Sensi tra i convocati per Roma-Monza: con lui due ex dell’Inter

Senza troppe sorprese, Stefano Sensi è nella lista dei convocati di Giovanni Stroppa per la difficile trasferta di domani del Monza contro la Roma. Oltre a lui, presenti anche due ex giocatori dell’Inter.

CONVOCATI – Stefano Sensi ci sarà anche nella difficile trasferta del Monza contro la Roma, dove i brianzoli cercheranno di conquistare il primo punto in questa Serie A. Il centrocampista in prestito dall’Inter è stato infatti convocato da Giovanni Stroppa, che dovrebbe anche mandarlo in campo da titolare come nelle prime uscite. Insieme a lui ci saranno anche due ex nerazzurri, ovvero il difensore Luca Caldirola e il portiere Michele Di Gregorio.