Sensi torna ad allenarsi con l’Inter ma avrÃ  bisogno di tempo – CdS

Sensi torna ad allenarsi con l’Inter ma avrà bisogno di tempo – CdS

Condividi questo articolo

Stefano Sensi, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, è tornato ad allenarsi con l’Inter dopo l’infortunio allo scafoide. Da ottobre il centrocampista ha avuto a che fare con diversi problemi fisici che non gli hanno permesso più di ritornare al 100%.

RITORNO – Stefano Sensi da ottobre non riesce più a recuperare la forma migliore e passa da un infortunio all’altro. Secondo il quotidiano romano adesso il centrocampista italiano ha ripreso ad allenarsi dopo alla frattura allo scafoide del piede sinistro, ma per riaverlo al 100% della condizione ci vorrà del tempo. Anche Roberto Mancini spera nel recupero dell’ex Sassuolo, in vista di Euro 2020.