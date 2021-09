Sensi subito a lavoro ad Appiano Gentile, oggi altri nove nazionali – TS

Stefano Sensi subito a lavoro ad Appiano Gentile insieme al resto della squadra. Oggi si aggiungeranno altri nove, reduci dagli impegni con le rispettive nazionali. Titolare contro la Sampdoria?

DA APPIANO – Stefano Sensi già ieri pomeriggio era ad Appiano Gentile per lavorare con il gruppo. Oggi si aggiungeranno altri nove, reduci dagli impegni con le rispettive nazionali, cioè Edin Dzeko, Stefan de Vrij, Denzel Dumfries, Ivan Perisic, Hakan Calhanoglu, Milan Skriniar, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. Inzaghi in vista della sfida di domenica contro la Sampdoria pensa all’ex Sassuolo da schierare dietro l’unica punta, cioè Edin Dzeko, così come visto all’esordio contro il Genoa. Tra oggi e domani si capirà meglio chi e come potrà giocare e mettersi a disposizione del mister, considerando che già nella giornata di ieri Sensi ha rassicurato i tifosi riguardo le sue condizioni. Intanto anche Alexis Sanchez ieri a lavorato in gruppo.

Fonte: TuttoSport