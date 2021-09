Sensi, stesso problema di Gagliardini: ecco quando può tornare – CdS

Continua il calvario di Stefano Sensi con gli infortuni. Il Corriere dello Sport oggi in edicola, però, evidenzia come quello del centrocampista sia un infortunio non muscolare, come quelli subiti frequentemente nelle ultime due stagioni.

INFORTUNIO – Tutto sommato, guardando il lato positivo, è andata anche meglio rispetto a quanto si potesse prevedere. Gli accertamenti hanno confermato per Sensi il coinvolgimento mediale collaterale nella distorsione al ginocchio, ma si tratta di una distrazione e non rottura. Stavolta non centrano i muscoli nell’infortunio di Stefano Sensi, il guaio è la conseguenza di uno scontro di gioco. In sostanza si tratta dello stesso problema che ha accusato Roberto Gagliardini durante la preparazione estiva, con l’ex Atalanta che ha impiegato appunto un mese per recuperare pienamente. Guardando il calendario, l’ex Sassuolo potrebbe essere pronto alla ripresa dopo la seconda sosta, quindi il match contro la Lazio il 16 ottobre.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua