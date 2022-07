Sensi: «Contento della mia scelta. Ecco cosa dobbiamo fare ora»

Stefano Sensi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l’amichevole tra Monza e Piacenza (vedi articolo), dove ha fatto il punto sulla sua scelta e sulla prossima stagione.

SCELTA – Stefano Sensi ha parlato così dei suoi obiettivi per la prossima stagione e della scelta di passare in prestito dall’Inter al Monza: «L’impatto è stato super positivo, sono molto contento della scelta che ho fatto. Quest’anno sarà difficile, dovremo prepararci molto bene. Le aspettative sono alte, non dobbiamo però farci prendere da questa cosa. Dovremo preparare il nostro campionato al meglio».