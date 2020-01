Sensi scalzato da Eriksen, ora diventa un’alternativa di qualità – TS

“Tuttosport” sottolinea come con l’arrivo di Eriksen sia destinato a cambiare il ruolo di Sensi. Nell’Inter l’ex Sassuolo ora è un’alternativa di qualità.

NUOVO TITOLARE – Oltre alla questione del vice Lukaku da sciogliere, un’altra scossa di assestamento che porterà l’arrivo di Eriksen sarà nelle gerarchie in squadra. Candidato a lasciare posto al danese è Stefano Sensi e non solo perché i suoi errori in ripartenza nel secondo tempo con il Cagliari hanno fatto irritare Conte: l’ex centrocampista del Sassuolo, per caratteristiche, è l’interista più simile al nuovo arrivato.

ALTERNATIVA DI QUALITA’ – Non è dato a sapersi se l’allenatore proseguirà sulla strada tracciata (ovvero il 3-5-2) oppure proverà a cucire un vestito su misura a Eriksen passando al 3-4-1-2 per piazzarlo alle spalle delle punte, sistema di gioco però mai adottato fin qui in stagione. Fatto sta che un po’ di turnover, ma di qualità, non farà certo male a una squadra che, come sottolineato a fianco, nelle ultime partite ha dilapidato ben otto punti da situazioni di vantaggio per l’assenza strutturale di riservisti all’altezza. E Sensi, comprato in estate come vice Brozovic (il progetto iniziale prevedeva al fianco dell’Epic due muscolari, ovvero Barella e uno tra Vecino e Gagliardini), può essere un giocatore utilissimo come “dodicesimo” per mantenere alto il ritmo della squadra fino al novantesimo, da utilizzare come mezzala oppure in regia.