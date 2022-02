Sensi: «Sampdoria per rilanciarmi. Felice per il gol, mi mancava»

All’esordio con la Sampdoria, Stefano Sensi ha trovato subito il gol. Tante belle giocate e una fiducia ritrovata per il centrocampista in prestito dall’Inter. Ecco le parole del numero 5 blucerchiato al termine della partita ai microfoni di Dazn.

RILANCIO – Grande prova di Sensi nel 4-0 rifilato dalla Sampdoria al Sassuolo. Il centrocampista in prestito dall’Inter ha segnato il gol del momentaneo 2-0. Ecco le sue parole al termine del match. «E’ stato un debutto bellissimo e sono molto contento per il gol, mi mancava. La vittoria era troppo importante per noi. Giampaolo? Ovviamente mi ci ero sentito e sono già in sintonia con lui. Abbiamo lavorato tanto e messo insieme le idee di gioco. Mi ha parlato e oltre al modulo e alle idee, è importante il carattere che mettiamo in campo. Ultimo gol proprio qui? E’ destino. Caputo lo conosco e parliamo lo stesso calcio. Mancini mi ha dato una mano? Sì. La cosa principale però è la salvezza ma sono voluto venire qua perché è una rampa di rilancio. Il gol è per Ludovica e mia moglie che mi sta sempre accanto che mi supporta e sopporta».