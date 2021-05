Sensi, prosegue il recupero: staff Italia ottimista per l’Europeo – Sky

Dopo l’uscita per un risentimento muscolare nel primo tempo di Inter-Udinese, Stefano Sensi si è unito comunque al ritiro dell’Italia in vista dell’Europeo. Secondo quanto riporta l’inviato di “Sky Sport” Marco Nosotti, lo staff della Nazionale è ottimista nel recupero.

PRONTO AL RECUPERO – Stefano Sensi è pronto, nonostante l’ultimo (ennesimo) infortunio, a prendere parte all’Europeo con l’Italia. Tra gli infortunati nella lista dei pre-convocati di Roberto Mancini, il centrocampista dell’Inter è tra gli osservati speciali. Tuttavia c’è ottimismo da parte dello staff medico per un suo recupero e la possibilità, quindi, di confermare la sua presenza per la competizione. Come rivelato dall’inviato di “Sky Sport” Marco Nosotti: «Tra gli osservati speciali c’è Stefano Sensi. C’è una lesione ma non è grave, può comunque andare bene in vista dell’Europeo. È in forma e può essere recuperato».