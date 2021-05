Sensi convocato dall’Italia per gli Europei sì o no? Il centrocampista dell’Inter spera di esserci e ha buoni motivi per farlo. Come riportato da “Sky Sport”, in casa azzurra c’è fiducia di recuperarlo nei tempi giusti

RECUPERO POSSIBILE – L’infortunio di Stefano Sensi (vedi comunicato) non sembra poi così preoccupante. Non tanto in casa Inter, dove la stagione sportiva è finita ufficialmente ieri, quanto in casa Italia, dove deve ancora iniziare. Il CT Roberto Mancini è fiducioso di avere il centrocampista numero 12 nerazzurro tra i convocati della Nazionale Italiana per gli Europei. Intanto Sensi si unirà alla lista dei pre-convocati insieme agli altri infortunati e verrà valutato di conseguenza dallo staff medico azzurro. C’è molta fiducia di riuscire ad averlo a disposizione o comunque di avere la possibilità di valutarlo tra i convocabili perché in grado di recuperare in tempo dall’infortunio.