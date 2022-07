Sensi, niente amichevole Monza-Novara: ancora problemi per lui

Continuano le difficoltà fisiche di Sensi. Il centrocampista in prestito dall’Inter al Monza non ha partecipato all’amichevole contro il Novara vinta 5-0.

NUOVO PROBLEMA – Ancora uno stop per Stefano Sensi, stavolta più a livello precauzionale che altro. Il centrocampista di proprietà dell’Inter, che dal suo arrivo nell’estate del 2019 ha sempre avuto a che fare con vari infortuni soprattutto muscolari, ha saltato l’amichevole Monza-Novara di questo pomeriggio. Solo un leggero affaticamento per lui, presente in tribuna. Nulla di grave, nei prossimi giorni dovrebbe tornare a disposizione di Giovanni Stroppa. Il Monza ha vinto 5-0 e domenica 7 agosto (ore 21.15) avrà il debutto ufficiale in Coppa Italia in casa col Frosinone: lì Sensi dovrebbe farcela.