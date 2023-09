Sensi, l’ex tecnico: «Può far bene in questa Inter. Il suo primo obiettivo»

Massimo Drago, ex tecnico di Stefano Sensi, ha parlato del centrocampista italiano di proprietà dell’Inter. Le sue dichiarazioni.

SENSI – Queste le parole di Massimo Drago, ex tecnico di Stefano Sensi ai tempi del Cesena, a SportItalia. «Cosa può fare Sensi in questa Inter? Io sono convinto che possa far bene è un giocatore di grande qualità e lo ha dimostrato nei primi mesi di Inter – si legge su SportItalia.com –. Forse troppo poco, ma per gli acciacchi che ne hanno condizionato il rendimento».

PUNTO FERMO – Drago ha aggiunto su Sensi. «Credo ancora in lui e che sia quello visto in quei mesi? Non dimentichiamoci che era diventato un punto fermo della Nazionale. Gli infortuni ne hanno dimezzato il rendimento e condizionato la carriera. Se starà bene farà comodo anche a Nazionale, oltre che togliersi soddisfazioni all’Inter».

OBIETTIVO – Ancora Drago su Sensi che fa parte del centrocampo nerazzurro, molto attrezzato, rodato, con gerarchie chiare, visto anche l’arrivo di Klaassen. «Il primo obiettivo di Stefano in questo momento credo che debba essere quello di stare bene e penso che lui lo sappia, perché è un ragazzo intelligente. In queste grandi squadre poi è normale ci sia tanta concorrenza, ma ci sono così tante competizioni da giocare che sicuramente poi avrai il suo spazio».

MEDIANA NERAZZURRA – Infine l’ex tecnico di Sensi. «Come giudico la mediana nerazzurra, considerando che ci sono giocatori come lui come ultimi rincalzi? Sicuramente è fra i centrocampi più forti d’Europa. Abbina qualità e quantità. Non dimentichiamoci che Calhanoglu l’anno scorso nella posizione in cui gioca ora ha scalzato un giocatore come Brozovic, riferimento europeo in quel ruolo. Per non parlare della qualità di Mkhitaryan, della qualità e quantità di Barella, dell’arrivo di Frattesi. Un centrocampo completo che assicura anche una certa quantità di gol».