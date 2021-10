Sensi lavora a parte, ore decisive per il recupero: c’è una data – TS

Sensi continua a lavorare a parte con l’obiettivo di tornare quanto prima a disposizione di Simone Inzaghi. Secondo TuttoSport, le prossime ore saranno decisive, e c’è già una data sulla testa del centrocampista.

RECUPERO – Sensi lavora ancora a parte cercando di recuperare dall’infortunio. Questa mattina Simone Inzaghi dirigerà l’ultimo allenamento della settimana, prima di concedere il turno di riposo e tornare lunedì ad Appiano Gentile. Proprio quel giorno Stefano Sensi ha in mente di tornare a lavorare in gruppo, ma la situazione va monitorata giorno dopo giorno. Già le prossime ore saranno decisive per capire e valutare le sue condizioni. Addirittura, se tutto dovesse andare per il verso giusto, Sensi potrebbe anche essere convocato per la trasferta di Roma contro la Lazio.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna