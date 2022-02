Sensi, la Sampdoria ‘ufficializza’ qualche problema fisico: ripresa differente

Sensi non ha giocato Sampdoria-Empoli di sabato, per il suo ennesimo stop (vedi articolo). Alla ripresa degli allenamenti, la società blucerchiata segnala come il prestito dall’Inter non sia ancora tornato in gruppo.

ANCORA IN DUBBIO? – “Stefano Sensi ha svolto un allenamento differenziato aerobico sul campo e lavori programmati in palestra”. Questo l’annuncio, dal report della seduta di ripresa della Sampdoria, sul centrocampista in prestito dall’Inter. Ufficialmente ha saltato la gara con l’Empoli per gastroenterite, ma a quanto risulta possibile ci sia qualche altro minimo acciacco. Al momento, in ogni caso, Sensi dovrebbe recuperare in tempo per la prossima partita della Sampdoria, lunedì alle 20.45 in casa dell’Atalanta.