Sensi, grave infortunio dopo Monza-Verona: il comunicato ufficiale

Brutto infortunio per Stefano Sensi, uscito oggi in lacrime dopo un duro contrasto subito in Monza-Verona. Il club brianzolo, attraverso una nota ufficiale, comunica l’entità della lesione.

DOPPIA FRATTURA – Sembrava che in questo prestito al Monza, Stefano Sensi stesse riuscendo a recuperare la forma migliore. Spesso titolare, il centrocampista in prestito dall’Inter ha dovuto però oggi uscire dal campo tra le lacrime. Il motivo è un duro intervento subito, che ha causato un grave infortunio. Come comunica il club brianzolo con il seguente comunicato ufficiale: “AC Monza comunica che Stefano Sensi, infortunatosi nella partita di oggi contro l’Hellas Verona, ha riportato una frattura malleolo-peroneale. Da valutare nei prossimi giorni quale sarà il trattamento più idoneo da percorrere. Seguiranno ulteriori accertamenti”.