Sensi, infortunio con la Sampdoria e Inter a rischio: i dettagli

Stefano Sensi costretto a fermarsi. Il centrocampista dell’Inter in prestito alla Sampdoria non ha preso parte all’allenamento odierno per un problema fisico. Potrebbe essere a rischio anche la gara dell’ultima giornata proprio contro i nerazzurri.

INFORTUNATO – Problema muscolare per Stefano Sensi. Il centrocampista della Sampdoria in prestito dall’Inter è stato infatti costretto a saltare l’allenamento di oggi a causa di un risentimento muscolare. A comunicarlo la società che ha sottolineato come saranno necessari approfondimenti diagnostici nei prossimi giorni per capire le sue condizioni. Ma soprattutto per valutare se sarà presente nella gara dell’ultima giornata a San Siro contro i nerazzurri.